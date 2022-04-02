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Факты / Украина

Оккупанты произвели ракетный обстрел Шепетовки, горит промышленный объект

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оккупанты произвели ракетный обстрел Шепетовки, горит промышленный объект

Вечером 2 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Шепетовке в Хмельницкой области. Обстрелы промышленного объекта Шепетовки подтвердили в Хмельницком ОВА.

Как сообщают местные жители, в районе, куда попала вражеская ракета, начался сильный пожар. Данных о раненых и погибших пока нет.

В вечернем обращении к жителям области подробности ракетного удара по Шепетовке рассказал глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он уточнил, что на момент обстрела на объекте находились 15 человек.

— Уважаемые жители Хмельницкой области. Около 17.00 враг нанес ракетный удар по промышленному объекту на Шепетовщине. В то время на территории предприятия находились 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Сейчас работники ГСЧС героически ликвидируют последствия пожара. Шепетовка выстоит. Хмельницкая выстоит. Украина устоит! – заявил он.

Отметим, что незадолго до этого на территории Хмельницкой области была объявлена ​​воздушная тревога.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий призвал граждан воздержаться от съемки и распространения в соцсетях кадров с места предполагаемого попадания вражеских ракет.

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