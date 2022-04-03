Украинская позиция на переговорах с Российской Федерацией на 90% зависит от положения дел на фронте и успехов Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он сообщил, что при подготовке документов в процессе украино-российских переговоров гуманитарные вопросы будут вынесены в отдельный проект договора о взаимном уважении.

– В этом договоре мы говорим, что если нам нужно будет в России, Польше или Венгрии, чтобы это было зеркально делалось в Украине. То есть мы не можем ультимативно принимать какие-либо нормативы, – сказал он.

По его словам, 90% того, как должна закончиться эта война — подписанием договора безопасности, в котором будут гарантии для Украины, чтобы государства-гаранты взяли на себя юридические обязательства.

— Мы в этой войне один на один с Российской Федерацией. Наши иллюзии, что кто-то будет помогать или будет стоять рядом, как выяснилось — это только наши надежды… Поэтому ключевым в рамках переговорного процесса для нас было найти формулу безопасности Украины на долгие-долгие годы. Юридическая формула, которая позволит нам получить другие страны, которые будут нам обеспечивать гарантии безопасности. Поэтому ключевое в том, как должна закончиться эта война – подписание гарантий безопасности для Украины, – сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что Украина не подписывала никаких договоров о мире с Россией, потому что российская сторона сможет трактовать его как угодно. Примером тому в украинской истории можно вспомнить минские соглашения, разночтение которых происходило последние годы.

Советник главы Офиса сообщил, что прекращение войны возможно только тогда, когда за стол переговоров сядут президенты Украины и РФ.

– Я думаю, что мы можем выйти на потенциальные договоренности о встрече президентов. Потому что война заканчивается только после встречи президентов. Это же понятно, – сказал Михаил Подоляк.

Говоря о соблюдении принципа территориальной целостности, советник руководителя ОП Подоляк отметил, что для Украины этот вопрос также принципиален, поэтому будет вынесен отдельно.

Он добавил, что работой со странами, являющимися потенциальными гарантами безопасности, занимается руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Михаил Подоляк добавил, что Россия должна стать одной из стран, которая возьмет обязательства не только перед Украиной, но и другими государствами-подписантами. На это его спросили, будет ли у России право вето в рамках такого формата.

– Есть два варианта. Один классический — двусторонний договор о мире, который мы подписываем с РФ, который нас не устраивает… а есть другая формула, которую предложил президент Украины — сделать многосторонний договор, где будет много стран гарантов, в том числе и РФ… Поэтому это не вопрос права вето, там будет голосование большинства стран… Мы не о вето говорим, — сказал советник руководителя ОП.

На вопрос, будет ли Российская Федерация выплачивать Украине репарации в случае если не будет признана проигравшей, Михаил Подоляк ответил, что 90% значения в переговорах имеют Вооруженные силы Украины.

– Они формируют для нас позицию. Чем эффективнее будут ВСУ, тем более эффективно двигать с места РФ и ее войска, наносить им мощные удары – тем более у нас будет прагматичная позиция, – сказал он.

Сами вооруженные силы зависят от военной помощи стран Запада. По его словам, если ВСУ будут иметь больший успех в боях с российскими захватчиками, то большие успехи будут иметь Украина на переговорах.