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Факты / Украина

Подоляк рассказал, какие санкции против РФ помогли бы завершить войну

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что санкций, которые уже ввел Запад против Российской Федерации, недостаточно, чтобы обрушить российскую экономику и заставить ее прекратить войну.

– Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: “Воюйте до последнего украинца”, – подчеркнул Подоляк в заявлении, опубликованном им на странице в Twitter.

Напомним, президент Российской Федерации объявил о начале полномасштабной войны его страны с Украиной 24 февраля.

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