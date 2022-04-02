Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что санкций, которые уже ввел Запад против Российской Федерации, недостаточно, чтобы обрушить российскую экономику и заставить ее прекратить войну.

– Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: “Воюйте до последнего украинца”, – подчеркнул Подоляк в заявлении, опубликованном им на странице в Twitter.

Напомним, президент Российской Федерации объявил о начале полномасштабной войны его страны с Украиной 24 февраля.