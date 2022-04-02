С воздушными тревогами ночь прошла во многих областях. Относительно спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской областях, Житомирщине и Черкасщине.

Также относительно спокойно прошла ночь в Николаевской области, где разбирают завалы после ракетного удара в Николаеве, и в Запорожской области, которая около полуночи приняла большую колонну беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя.

В Черниговской области за минувшие сутки от российской армии освободили несколько сел недалеко от Чернигова. После разминирования и при наличии безопасного пути Черниговская областная военная администрация направляет в эти села гуманитарную помощь.

В Киевской области ситуация контролируется. Вооруженные силы Украины и силы обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Российские захватчики отводят войска.

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По Днепропетровской области этой ночью нанесли 10 ракетных ударов, четыре ракеты сбиты. Россияне повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Кривом Роге. Два человека ранены.

Также российские войска нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов в Полтаве. Утром были удары по инфраструктурным объектам в Кременчуге.

В Харькове ночью продолжался хаотический артиллерийский обстрел жилых районов. Бои продолжаются в Изюмском направлении. Из населенных пунктов эвакуировали еще 1 500 человек. Также оккупанты обстреляли Дергачевский район.

В Донецкой области российские войска обстреливали Очеретинскую общину (Новоселовка, Новобахмутовка). Мариуполь находится в осаде. Гуманитарный караван Красного креста в город не зашел, вернулся.

В Луганской области от обстрелов пострадали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, села Березово, Тошковка.

Там поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры. Вблизи Северодонецка горит Боровское лесничество. Вчера эвакуировали 1 300 человек.

На Херсонщине были слышны взрывы и обстрелы в течении последних суток. Больше всего в Бериславском и Херсонском районах. В результате боев есть пострадавшие. Уничтожена и разрушена инфраструктура.

Источник: Данные областных военных администраций