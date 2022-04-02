Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 38 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>254 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

РФ в войне в Украине задействовала 75 батальонных групп, 16 уже уничтожены – Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ в войне в Украине задействовала 75 батальонных групп, 16 уже уничтожены – Генштаб

На территории Украины находится до 75 российских батальонных тактических групп. В то же время украинские защитники полностью уничтожили уже 16 групп, но информация еще уточняется.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

— В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего государства привлечено до 75 БТГр (батальонно тактических групп), на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется).

Также в Генштабе добавили, что на Южнобужском направлении российские войска проводят штурмовые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.

Украинские военные подчеркивают, что российские военные намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Поэтому, чтобы сковать действия наших войск, враг будет продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, возможно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины с Беларусью и Россией.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка