РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, и попытается диктовать условия — Подоляк

После стремительного отступления россиян с киевского и черниговских направлений, а также учитывая все передислокации и концентрации войск захватчиков, совершенно ясно, что РФ сделала приоритетом другую тактику – отойти на восток и юг, удержать под контролем объемные захваченные территории (не только в Донецкой и Луганской областях) и мощно там закрепиться.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия.

Поэтому Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно тяжелое оружие.

— Нашим партнерам нужно, наконец-то, понять, что желаемой для них “афганизации” и длительного, утомительного для России конфликта, не будет. РФ уйдет со всех украинских территорий, кроме юга и востока. Попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО и тем самым резко снизить потери своей техники и личного состава. Это в свою очередь не позволит организовать действенную (по замыслу наших партнеров) партизанскую сеть на годы вперед и позволит существенно снизить давление на общественное мнение в РФ эмоциональной информацией о массовых смертях военнослужащих, — объяснил Подоляк.

Он добавил, что под термином афганизация следует понимать мощное партизанское сопротивление по всей стране, которое наносит агрессору большие потери в течение многих месяцев или даже лет и тем самым существенно ослабляет мощь армии оккупанта.

Именно такие действия имели место при попытке Советского союза контролировать Афганистан – афганские партизаны годами уничтожали и ослабляли советских оккупантов. Как следствие – ослабили РФ в целом.

По словам Подоляка, некоторые наши партнеры считали, что нечто подобное может произойти в Украине. Однако россияне считают иначе. Они хотят закрепиться на востоке и юге и диктовать жесткие условия.

Ранее Михаил Подоляк уже заявлял, что россияне пытаются перевести войну в частично “затяжную фазу”. Он объяснял это слишком высокими потерями в технике и личном составе, а также отсутствием какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.