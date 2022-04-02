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Факты / Украина

Российские войска блокируют ряд городов в Сумской области — Генштаб

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Российские войска блокируют ряд городов в Сумской области — Генштаб

Российские войска блокируют выезд из города Бурынь Сумской области. Также продолжается блокада Путивля, в области оккупанты проводят рейды с целью “переписи населения”.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

— В Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия, — говорится в сообщении.

В то же время, на Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Однако оккупанты не имеют успеха и несут значительные потери.

Ранее мы писали, что российские захватчики паникуют из-за радиационного облучения в Чернобыле. Оккупанты провели в радиационной зоне больше месяца.

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