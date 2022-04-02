Среди российских захватчиков распространяются панические настроения из-за радиационного облучения военных подразделений, которые базировались в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

– Среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с отошедшими из загрязненной зоны российскими оккупантами, — говорится в сообщении.

Напомним, что Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день агрессии – 24 февраля.

31 марта стало известно, что российские войска двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.

Позже персонал ЧАЭС сообщил, что в настоящее время посторонних на площадке Чернобыльской АЭС нет.