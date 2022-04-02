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Факты / Украина

Российские захватчики открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине имуществом

Юлия Соколова редактор ленты
Майно

Российские захватчики обустроили базар в Беларуси, где торгуют имуществом, награбленным во время пребывания на территории Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российские военные преступники не только обстреливают украинские города и села, убивая мирных людей, но и занимаются мародерством, обворовывая украинцев.

Специализированный базар по продаже награбленного в Украине имущества они открыли в белорусском городе Наровля.

– В “ассортименте” мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине, — подчеркнули в украинской разведке.

Кроме того, захватчики пытаются обменять украденную у украинцев валюту (евро и доллары). В то же время белорусы не спешат соглашаться на такие обменные операции из-за внутренних ограничений на оборот валюты, действующих в этой стране.

По данным разведки, жители Беларуси советуют оккупантам обращаться в местные банки относительно обмена валюты, но те отказываются из-за запрета командования.

В настоящее время российские преступники организовали централизованные поставки на свой “базар” партий мародерского “товара” из Украины.

– В частности, из города Бурынь (Конотопский район, Сумская область) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода, – рассказали в разведке.

А в белорусском городе Мозырь скапливаются российские военные КАМАЗы. Из них захватчики выгружают украденные у украинцев вещи. Награбленное они отправляют в РФ с помощью российской службы экспресс-доставки СДЭК.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры российских захватчиков, свидетельствующие о том, что среди них мародерство приобрело огромный размах.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины

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Фото: УНИАН

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