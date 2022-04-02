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Факты / Украина

Разбитые танки и тела вокруг: силами ОТУ Восток уничтожена батальонная группа оккупантов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Разбитые танки и тела вокруг: силами ОТУ Восток уничтожена батальонная группа оккупантов

Украинские воины разгромили батальонную тактическую группу российских военных. Для этого нашим защитникам понадобилось всего несколько часов.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток, “судьбоносная” встреча с врагом состоялась 1 апреля: в районе какого населенного пункта это произошло, не отмечается.

Разбитые танки и тела вокруг: силами ОТУ Восток уничтожена батальонная группа оккупантов / 5 фотографий

– Мы поздравили врага не теми цветами, на которые они рассчитывали. “Гвоздики”, “Пионы”, “Гиацинты” и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть, — говорится в сообщении.

Сколько именно оккупантовв было ликвидировано силами ВСУ, устанавливается. Отметим, что “Гвоздики”, “Пионы”, “Гиацинты” – это ракетно-артиллерийское вооружение сухопутных войск.

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