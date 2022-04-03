Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что в половине территориальных общин Киевщины зафиксировали разрушения.

– В целом разрушения зафиксированы в 35-ти из 69-ти территориальных общин области. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах, – говорится в заявлении, опубликованном на его канале в Telegram.

Отмечается, что в Белоцерковском, Бориспольском, Обуховском и Фастовском районах ситуация контролируется, однако силы обороны находятся в повышенной готовности.

В Броварском районе проблемным вопросом является заминирование отдельных территорий, где проводились боевые действия. В частности, это Великодимерская, Калитянская и Барышевская общины.

– Частично восстановлено электроснабжение в селах Рудницкое, Большая Дымерка, Шевченково и Заря. Ситуация в Березанской, Броварской городских, Згуровской, поселковой и Зазимской сельских общинах контролируемая. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, – отметил Павлюк.

В Бучанском районе ситуация следующая:

Макаровская община – связи нет, воды, газа, электричества нет.

Борянская община – связи нет, разрушена инфраструктура.

Немишаевская община – инфраструктура разрушена, связи практически нет.

Бучанская община – инфраструктура разрушена.

Гостомельская община – инфраструктура разрушена.

Ирпенская община – ВСУ контролирует Ирпень. Инфраструктура разрушена.

Дмитровская община – частично отсутствующий свет.

Белогородская, Песковская, Борщаговская, Вишневская, Коцюбинская общины функционируют в штатном режиме.

Тем временем в Вышгородском районе в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.