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Факты / Мир

Турция готова предоставить корабли для эвакуации мариупольцев морем

Анастасия Гевко редактор ленты
Турция готова предоставить корабли для эвакуации мариупольцев морем

Турция предложила эвакуировать людей, которые находятся в осажденном Российской Федерацией Мариуполе, на кораблях по морю.

Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар.

– Мы можем обеспечить морскую поддержку при эвакуации из Мариуполя, особенно гражданских лиц, раненых, а также граждан Турции и других стран, – цитирует министра CNN. 

Уточняется, что министерство обороны Турции передало “просьбу о поддержке эвакуации” российскому военному атташе в Анкаре и турецкому военному атташе в Москве, которые, в свою очередь, отдали сообщение российским властям. 

Власти Турции утверждают, что украинский военный атташе в Анкаре также передал сообщение украинским властям. 

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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