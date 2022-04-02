Турция предложила эвакуировать людей, которые находятся в осажденном Российской Федерацией Мариуполе, на кораблях по морю.

Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар.

– Мы можем обеспечить морскую поддержку при эвакуации из Мариуполя, особенно гражданских лиц, раненых, а также граждан Турции и других стран, – цитирует министра CNN.

Уточняется, что министерство обороны Турции передало “просьбу о поддержке эвакуации” российскому военному атташе в Анкаре и турецкому военному атташе в Москве, которые, в свою очередь, отдали сообщение российским властям.

Власти Турции утверждают, что украинский военный атташе в Анкаре также передал сообщение украинским властям.