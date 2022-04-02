В Генштабе сообщили, что на Черниговщине освободили от агрессоров из Российской Федерации, пришедших с войной в Украину, поселок городского типа Михайло-Коцюбинское.

– Силы сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское – освобождено, отметили в Оперативном командовании Север/Operational Command North, – говорится в заявлении, опубликованном на странице в Facebook в субботу, 2 апреля.

Отметим, что от Михайло-Коцюбинского до Чернигова – 17,8 км, и 89 км – до приграничного города Новая Гута в Беларуси.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в последние сутки главным направлением военных действий была Киевская область, где с северо-запада и северо-востока украинские войска выбивали врага до российской границы. В результате удалось освободить более 30 населенных пунктов.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале полномасштабной войны против Украины.