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Факты / Украина

В Генштабе сообщили об освобождении Михайло-Коцюбинского под Черниговом

Анастасия Гевко редактор ленты
В Генштабе сообщили об освобождении Михайло-Коцюбинского под Черниговом

В Генштабе сообщили, что на Черниговщине освободили от агрессоров из Российской Федерации, пришедших с войной в Украину, поселок городского типа Михайло-Коцюбинское.

– Силы сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское – освобождено, отметили в Оперативном командовании Север/Operational Command North, – говорится в заявлении, опубликованном на странице в Facebook в субботу, 2 апреля.

Отметим, что от Михайло-Коцюбинского до Чернигова – 17,8 км, и 89 км – до приграничного города Новая Гута в Беларуси.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в последние сутки главным направлением военных действий была Киевская область, где с северо-запада и северо-востока украинские войска выбивали врага до российской границы. В результате удалось освободить более 30 населенных пунктов.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале полномасштабной войны против Украины.

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