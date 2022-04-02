В Киеве и области изъяли и уничтожили около 10 тыс. боеприпасов — Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что взрывотехники изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

— Только на территории Киева и Киевской области профильные специалисты Нацполиции совместно с коллегами из ГСЧС изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

Среди них – недетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручных гранат. А в одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части. Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах, – сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно перенести или разобрать.

Сообщайте о находке через чат-бот Киберполиции в Телеграммах @ukraine_avanger_bot или звоните в территориальные подразделения полиции https://cutt.ly/PDHw2rT.