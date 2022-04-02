Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 37 день войны
Убили Убили
153 детей
Ранили Ранили
>245 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

В Киеве и области изъяли и уничтожили около 10 тыс. боеприпасов — Нацполиция

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
В Киеве и области изъяли и уничтожили около 10 тыс. боеприпасов — Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что взрывотехники изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

— Только на территории Киева и Киевской области профильные специалисты Нацполиции совместно с коллегами из ГСЧС изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

Среди них – недетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручных гранат. А в одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части. Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах, – сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно перенести или разобрать.

Сообщайте о находке через чат-бот Киберполиции в Телеграммах @ukraine_avanger_bot или звоните в территориальные подразделения полиции https://cutt.ly/PDHw2rT.

Читайте
РФ частично отводит войска из района Чернобыля в Беларусь - Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка