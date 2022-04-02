В селах под Херсоном остаются погибшие и тяжело ранены — глава Станиславской ОТГ

В селах недалеко от Херсона, которые под давлением оккупантов остаются без права на зеленый коридор, остаются тяжело раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщил глава Станиславской ОТГ Иван Самойленко. Он также рассказал, что утром 2 апреля войска РФ уже в третий раз не разрешили проехать в Александровку, расположенную примерно в 6 км от сел общины.

– С 07.30 третий раз просили разрешение на проезд в Александровку – проезд не разрешили поэтому повторно эвакуировали станиславцев в Херсон, – написал Иван Самойленко.

Он также рассказал, что распространенная в соцсетях информация о якобы согласованном зеленом коридоре оказалась ложной.

— Со страниц ФБ вышла недостоверная информация об имеющемся зеленом коридоре для выезда из села. Мы сразу с секретарем поехали на блокпост договориться о коридоре, но нам отказали, сказав, что это не так, и сразу начался обстрел между селами, мы вернулись назад, — добавил глава ОТГ.

Иван Самойленко также сказал, что сегодня задержали троих мужчин на велосипедах и пока их не отпускают. Глава призвал всех находиться в укрытиях.