Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина не торгует своими территориями.

Так, на вопрос американского журналиста согласится ли Зеленский на уступки территорий, чтобы обеспечить мирное соглашение с Россией.

— Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается, — ответил Зеленский.

Президент сказал, что его страна ожидает от ведущих стран обязательств в отношении того, что безопасность Украины будет защищена договором, если она согласится на деэскалацию с Россией.

А еще Зеленский считает, что НАТО только выиграет, если примет к себе Украину.