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Факты / Украина

Украина не торгует своей территорией – Зеленский в интервью Fox News

Марта Бондаренко редактор ленты
Украина не торгует своей территорией – Зеленский в интервью Fox News

Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина не торгует своими территориями.

Так, на вопрос американского журналиста согласится ли Зеленский на уступки территорий, чтобы обеспечить мирное соглашение с Россией.

— Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается, — ответил Зеленский.

Президент сказал, что его страна ожидает от ведущих стран обязательств в отношении того, что безопасность Украины будет защищена договором, если она согласится на деэскалацию с Россией.

А еще Зеленский считает, что НАТО только выиграет, если примет к себе Украину.

— Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив. Мы являемся одним из важных компонентов европейского континента, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Источник: Fox News

Фото: Офис президента

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