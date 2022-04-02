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Факты / Украина

Украинцы не примут никакого другого исхода, кроме победы — Зеленский для Fox News

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинцы не примут никакого другого исхода, кроме победы — Зеленский для Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский решительно заявил, что наша страна в этой войне не примет никакого другого исхода, кроме победы.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

— Победа правды — это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это сложный вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого другого исхода, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями.

На вопрос журналиста, чего же Путин хочет получить в этой войне с Украиной, Зеленский сказал, что Путин хочет всего, что даст ему Запад, а аппетиты российского президента обычно растут.

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А еще, по мнению Зеленского, если Путина сейчас не остановить, то он продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины.

— Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит, — сказал Зеленский.

Ранее глава государства сообщил, что Россия готовится к новым мощным ударам, поэтому российских военных нагоняют на Донбасс и на Харьковское направление.

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Источник: Fox News

Фото: Офис президента

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