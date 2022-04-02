Российские войска хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. Украинские военные отмечают: чтобы сковать действия наших войск, враг будет продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с Беларусью и РФ).

На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг наращивает систему противовоздушной обороны в приграничных с нашим государством районах.

На Полесском направлении агрессор продолжает перемещать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Чтобы замедлить продвижение украинских подразделений, оккупанты минируют заброшенные позиции, пути выдвижения, элементы транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для ухода на территорию РФ.

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С Броварского направления на территорию российской Курской области была выведена часть подразделений из состава 2 общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении российские войска проводят штурмовые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области. В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач в войне в Украине привлечено до 75 батальонных тактических групп, на восстановлении боеспособности находится до 34, полностью уничтожено – 16 (информация уточняется).