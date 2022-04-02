За ночь 2 апреля российские военные повредили семь домов в Луганской области – пять домов в Лисичанске и два – в Тошковке.

Число жертв сейчас устанавливается, сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти семь человек.

Во время обстрелов в Луганской области местный житель Рубежного получил ранение.

Кроме Рубежного, Лисичанска и Тошковки, в течение 1 апреля российские военные атаковали также Северодонецк, Кременную, Горное и Березовое.

Там поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке и другие объекты инфраструктуры.

За ночь в Луганской области захватчики повредили семь домов – ОВА / 2 фотографии

За сутки группировки войск Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили девять вражеских атак.

Украинские военные уничтожили восемь танков, 44 боевых бронированных машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили три вражеских беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай