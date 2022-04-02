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Факты / Украина

Задание, которое невозможно выполнить: Арестович о вероятности наступления войск РФ на Киев

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Задание, которое невозможно выполнить: Арестович о вероятности наступления войск РФ на Киев

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, отказались ли российские войска от идеи атаковать Киев.

Он объяснил: для атаки столицы российским захватчикам нужно где-то найти резервы, набрав не менее 30-50 тыс. человек.

— Учитывая, что вся их группировка сейчас составляет, возможно, где-то 60-70 тыс. по Украине, это практически невозможная задача. Это значит, что для атаки Киева нужно снять войска вообще с другой страны и бросить на столицу. Но этого не будет.

Потому что под Киевом они поняли, что взять 6,5 млн агломерацию, если брать с пригородом, – это задача, которую невозможно выполнить. Поэтому российские войска убираются отсюда, – заявил Арестович.

Советник главы Офиса президента также добавил, что у российских захватчиков был замысел оставить определенный наряд сил, чтобы удерживать украинские войска возле Киева и не давать перебрасывать их на помощь в другие районы. Но и это, по его словам, не удалось сделать.

Алексей Арестович напомнил, что путинские войска покинули Чернобыльскую АЭС. В направлении Броваров российские захватчики отошли под границы Сумской области и даже дальше. Также ВСУ освободили поселок Иванков в Киевской области и взяли его под контроль.

А, по словам Арестовича, именно Иванков и Чернобыль были единственной дорогой, по которой наступали из Беларуси.

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