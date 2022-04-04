Это война цивилизации и дикого средневекового варварства – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сейчас в Украине продолжается война цивилизации и дикого средневекового варварства.

Об этом свидетельствуют минимум пять признаков, в том числе то, что подавляющее большинство российского общества поддерживает войну и массовое убийство гражданского населения.

В тоже время украинское общество, украинские военные даже с пленным врагом обходятся гуманно — дают возможность связаться с родными, держат в нормальных условиях согласно всем нормам международного права.

— Ради чего люди готовы терпеть скитания? Большинство российского общества, согласно опросам, готово к экономическому кризису и скитаниям ради того, чтобы уничтожить нас и завоевать нашу землю. В то же время украинцы готовы терпеть скитания ради свободы. Херсонцы отказались от так называемой российской гуманитарной помощи, готовы были умереть, но не стать рабами, не быть завоеванными, — сообщила Маляр.

Маляр отметила, что еще одной чертой российских военных является мародерство.

— Они выгребают из наших домов даже домашнее имущество, снимают с убитых гражданских украшений и везут это все домой. Представьте уровень культуры человека, который может пользоваться этим всем ограбленным. Наши люди отдают последнее ближнему, если тот остался в результате войны без жилья или средств к существованию, — добавила она.

Кроме того, россияне отметились жестоким отношением к животным. Во время “зачистки” и разминирования освобожденных в Киевской области городов, украинские военные находят жестоко убитые врагом животные.

– Варварская армия давит количеством и силой. Украинская армия — интеллектуальная. Мы воюем, имея тактику, стратегию, используя маневры. По сути, в этом наше преимущество. Поединок цивилизации и варварства – сложный. Иногда так бывает, что дикая сила побеждает цивилизованность, культуру, образование. Но у нас с вами сейчас удачный исторический момент – мы одновременно и цивилизованные, и сильные, – отметила заместитель министра обороны.