Россия распространяет дезинформацию о том, что якобы “угроза провокаций с химическим и биологическим оружием в Украине все еще сохраняется”.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, миф об изготовлении оружия массового поражения нужен РФ, чтобы и дальше оправдывать убийства в Украине.

По словам специалистов, анализ сообщений в российских медиа указывает на то, что тему биолабораторий Кремль будет пытаться использовать для дискредитации США и Украины на мировой арене. В частности, готовятся и провокации в разных странах мира.

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Как объясняет Центр противодействия дезинформации, на фоне пандемии коронавируса Россия для раскола западного общества планирует использовать тему разработки при поддержке США в украинских биолабораториях возбудителей смертельных болезней — чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

Кроме того, РФ и дальше будет настаивать, чтобы ООН провели расследование деятельности биолабораторий на территории Украины. Эту же дезинформационную кампанию враг готовит и для международных судов, чтобы попытаться оправдать совершенные преступления против человечества.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что небольшая вероятность применения химического оружия остается всегда. Но, по его мнению, россияне не пойдут на это.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО