Вечером 3 апреля российские военные обстреляли Слободской район Харькова, есть погибшие и раненные среди мирного населения. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

– Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве устанавливается, – написал Синегубов.

Кроме того, войска РФ обстреляли автобусы, на которых планировалось эвакуировать пациентов и персонал Балаклейской центральной районной больницы.

– Врачи самостоятельно пытались уехать оттуда и эвакуировать людей. По договоренности была направлена ​​колонна, которую не запустили в город. Она была обстреляна еще на подходах русскими оккупантами на блокпосту. Есть жертвы, – сообщил Синегубов.

Он отметил, что из-за угрозы ракетных ударов в Лозовской общине на 4 апреля запланирована эвакуация населения — планируется электропоездом перевезти лозовчан в направлении Полтавщины.

По словам Синегубова, Изюмское направление остается самой горячей точкой в ​​области, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами.