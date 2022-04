В Украине почти 40 суток длится полномасштабное вторжение России. На карте – последняя информация о боевых действиях на территории нашей стран от британской разведки на 3 апреля 2022 года.

Красным цветом обозначены территории, временно захваченные российскими войсками, штриховкой — районы ведения активных боевых действий, звездочками — города, подвергающиеся ракетным ударам врага.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 03 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dbGiy8uX2A

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/2Adv7pVYHP

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 3, 2022