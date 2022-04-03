Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Оккупированные территории и где идут бои: британская разведка показала карту Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Оккупированные территории и где идут бои: британская разведка показала карту Украины

В Украине почти 40 суток длится полномасштабное вторжение России. На карте – последняя информация о боевых действиях на территории нашей стран от британской разведки на 3 апреля 2022 года.

Красным цветом обозначены территории, временно захваченные российскими войсками, штриховкой — районы ведения активных боевых действий, звездочками — города, подвергающиеся ракетным ударам врага.

Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2022

Фото: Міноборони Великої Британії

 

Великобритания вместе с союзниками осуждает умышленную войну РФ против Украины и оказывает Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь, а на Москву давит санкциями.

Кроме того, Лондон вместе с другими партнерами поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Глава МИД Лиз Трасс заявила 3 апреля, что в шоке от зверств российских военных в Буче и других городах Украины, и подтвердила, что страна поддерживает расследование Международного уголовного суда против России.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Минобороны

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка