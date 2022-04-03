В Украине почти 40 суток длится полномасштабное вторжение России. На карте – последняя информация о боевых действиях на территории нашей стран от британской разведки на 3 апреля 2022 года.

Красным цветом обозначены территории, временно захваченные российскими войсками, штриховкой — районы ведения активных боевых действий, звездочками — города, подвергающиеся ракетным ударам врага.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 03 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dbGiy8uX2A ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/2Adv7pVYHP — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 3, 2022

Великобритания вместе с союзниками осуждает умышленную войну РФ против Украины и оказывает Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь, а на Москву давит санкциями.

Кроме того, Лондон вместе с другими партнерами поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Глава МИД Лиз Трасс заявила 3 апреля, что в шоке от зверств российских военных в Буче и других городах Украины, и подтвердила, что страна поддерживает расследование Международного уголовного суда против России.

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