Военные РФ, покидая город-герой Ирпень Киевской области, оставляли там свои паспорта, водительские удостоверения, российские рубли и армейские сухпайки.

Обнаруженные трофеи журналистам продемонстрировали украинские военные.

Жители, которые после освобождения Ирпеня возвращаются домой, находят в своих домах результаты застолья захватчиков.

В жилищах людей ничего ценного не осталось. То, что оккупанты не смогли украсть, повредили.

Один из ирпинцев Михаил говорит: если не брать во внимание дом, то только самих ценностей (в частности, электроники) из дома украдено на $10-15 тыс.

Сейчас в освобожденном городе можно увидеть разбитые автомобили с нарисованными символами оккупантов, изуродованные дома и вещи гражданских на обочинах.

Полицейские иногда идут прямо перед машинами, чтобы проверить дороги на безопасность.

В центральный парк, например, вход запрещен, потому что всего в нескольких сотнях метров оттуда стояла артиллерия и танки россиян.

На его территории остались неразорванные мины и гранатометы.

Больше всего пострадали жилые дома рядом с парком и частный сектор.

Оценить масштабы разрушений в город приехал и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Осмотрев местность, утверждает: захватчики в Ирпень уже точно не вернутся, поскольку для этого им нужно будет создать по меньшей мере такую ​​же группировку, на что они не способны.

Сейчас, говорит Алексей Арестович, россияне перегруппировываются и едут на Восток и Юг Украины, но наши военные об их планах знают и готовы выбивать их и оттуда.

Напомним, что город Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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