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Факты / Мир

Путин попытается сделать “бесконечной” войну в Украине – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
путін

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет попытаться перевести войну, которую он начал в Украине, в режим “бесконечной” из-за неудавшегося блиц-крига, который он запланировал изначально.

Так, в CNN отметили, что украинские города продолжают подвергаться ракетным обстрелам, несмотря на заявления россиян о том, что они переориентируют свою стратегию на боевые действия в восточной части Украины. 

– Никто не знает, как будет разворачиваться война, и любая из сторон может победить, но велики шансы, что и она в конечном итоге превратится в замороженный конфликт, – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предположил, что президент России Владимир Путин хочет отделить западную Украину от временно захваченной им восточной части страны и создать таким образом разделение Украины, подобное тому, которое существует сегодня между Южной и Северной Кореей.

– На короткое время казалось смутно вероятным, что Россия может ослабить свое жестокое наступление в некоторых частях Украины. После того, как российские посланники беседовали с украинской делегацией в Стамбуле, Турции, во вторник заместитель министра обороны России объявил, что Москва отведет свои силы и “резко сократит военную активность” вокруг Киева и Чернигова, чтобы повысить “взаимное доверие”. Но те, кто внимательно следил за Россией при ее лидере Владимире Путине, знали, что лучше не верить им на слово, – подчеркивают в CNN.

В издании пишут, что мало кто верит, что Путин когда-нибудь откажется от своей конечной цели “поглотить” Украину. 

– Таким образом, любая сделка, не говоря уже о прекращении огня, должна рассматриваться как тактическая пауза. Безрадостная перспектива: Украина может быть вынуждена месяцы или даже годы страдать от кровавого безвыходного положения, – процитировали журналисты обзор военной ситуации, которая пока складывается между Украиной и Россией, от FT.

Сообщается, что пока ни у Украины, ни у России “нет стимула для достижения долгосрочного урегулирования”, так как обе страны ждут военных прорывов и более четкого представления о вероятном ходе войны.

В то же время генерал-майор США в отставке Майк Рипасс сказал CNN, что российское вторжение уже достигло своей кульминации почти неделю назад, а это означает, что силы Путина больше не обладают достаточной боевой мощью, чтобы продолжать наступление. 

Однако он добавил, что масштабы потерь с украинской стороны не ясны, что крайне затрудняет прогнозирование дальнейшего хода войны.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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