Радоваться рано: почему РФ отвела войска из Киевщины и где ожидать обострения

Россия отвела свои войска из Киевской области, чтобы сохранить живую силу и технику и перебросить их на другие направления – под Харьков, Мариуполь, Херсон. Такое мнение в эфире телемарафона высказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, который сейчас с оружием в руках защищающий Украину. Имеет военный опыт – в 2014 году был командиром 2 роты 24 батальона территориальной обороны Айдар.
Говоря о возможных сроках окончания войны, он сказал, что вряд ли она будет длиться годами:
– У меня положительный прогноз. Речь не идет о 8 годах, которые прошли между “малой” войной на Донбассе и “большой” войной сейчас. Просто нет ресурсов, в том числе у РФ, которая нам эту войну навязала. Поэтому масштаб измерения – это месяцы. Я думаю, что в пределах 2022 года, – подчеркнул Дикий.
Анализируя ситуацию вокруг вывода российских военных с территории Киевской области, он отметил, что не следует считать их полными идиотами, вспомнив Чернобаевку.
– Это было бы слишком хорошо для нас, но мы живем не в сказке. Уже то, как они отступают с Киевщины, очень показательно. Они отступают совсем не так, как заходили. Заходили, как на парад, и мы прекрасно этим воспользовались. Собственно, благодаря этому мы отстояли Киев, поэтому у них такие большие потери в первые недели. А отходят так, что их действительно очень трудно доставать. Уходят по всем правилам серьезной войны с серьезным врагом, – говорит он.
По его мнению, враг начал нас уважать и учитывать это при планировании своих операций.
– Я бы на самом деле так безумно не радовался тому, как они убегают с Киевщины. Ибо они бегут именно для того, чтобы сохранить свои силы. А главное, что они перебрасывают их на другие направления – под Харьков, Мариуполь, Херсон, чтобы усилить группировку и осложнить нам жизнь.
То есть они поняли, что блицкрига не будет, но не сделали вывод, что нужно вообще уходить из Украины. Напротив, теперь они хотят победить любой ценой, любыми жертвами. Будет ли это для нас сюрпризом – не думаю. Но вполне ожидаемо усложнение ситуации на Харьковском и Мариупольском направлениях, – подытожил Дикий.