Радоваться рано: почему РФ отвела войска из Киевщины и где ожидать обострения

Россия отвела свои войска из Киевской области, чтобы сохранить живую силу и технику и перебросить их на другие направления – под Харьков, Мариуполь, Херсон. Такое мнение в эфире телемарафона высказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, который сейчас с оружием в руках защищающий Украину. Имеет военный опыт – в 2014 году был командиром 2 роты 24 батальона территориальной обороны Айдар.

Говоря о возможных сроках окончания войны, он сказал, что вряд ли она будет длиться годами:

– У меня положительный прогноз. Речь не идет о 8 годах, которые прошли между “малой” войной на Донбассе и “большой” войной сейчас. Просто нет ресурсов, в том числе у РФ, которая нам эту войну навязала. Поэтому масштаб измерения – это месяцы. Я думаю, что в пределах 2022 года, – подчеркнул Дикий.

Анализируя ситуацию вокруг вывода российских военных с территории Киевской области, он отметил, что не следует считать их полными идиотами, вспомнив Чернобаевку.

– Это было бы слишком хорошо для нас, но мы живем не в сказке. Уже то, как они отступают с Киевщины, очень показательно. Они отступают совсем не так, как заходили. Заходили, как на парад, и мы прекрасно этим воспользовались. Собственно, благодаря этому мы отстояли Киев, поэтому у них такие большие потери в первые недели. А отходят так, что их действительно очень трудно доставать. Уходят по всем правилам серьезной войны с серьезным врагом, – говорит он.

По его мнению, враг начал нас уважать и учитывать это при планировании своих операций.