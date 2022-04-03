Российские военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение, чтобы не участвовать в войне в Украине.

Такой информацией владеет генеральный штаб ВСУ.

– Морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается на очень низком уровне, – констатируют в генштабе ВСУ.

От участия в боевых действиях отказываются командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа.

Также поступил и личный состав двух батальонно-тактических групп 4 военной базы из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

В настоящее время спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Чтобы восполнить потери личного состава, российское руководство агитирует вступать в ряды Вооруженных сил гражданских.

Это происходит как на территории Российской Федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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