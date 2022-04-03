Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Россияне третий раз за неделю попали в один из домов Северодонецка

Татьяна Забожко редактор ленты
Сєвєродонецьк Луганської області

В течение недели российские военные три раза подряд атаковали один и тот же дом в центре Северодонецка Луганской области.

– Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе, потому что там находятся только жилые дома.

Каждый раз бойцы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался, потому что собственного дома у этих людей уже практически нет, – отмечает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

За прошедшие сутки в Северодонецке загорелись шесть многоэтажек и магазин.

В Рубежном горели пять объектов жилого фонда, а в Лисичанске – два.

В настоящее время продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Сєвєродонецьк Луганської області
Россияне третий раз за неделю попали в один из домов Северодонецка / 5 фотографий

2 апреля украинские военные на территории Донецкой и Луганской областей отразили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ поразила восемь воздушных целей:

  • два самолета,
  • один вертолет,
  • один беспилотник,
  • четыре крылатые ракеты.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка