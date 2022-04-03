В течение недели российские военные три раза подряд атаковали один и тот же дом в центре Северодонецка Луганской области.
– Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе, потому что там находятся только жилые дома.
Каждый раз бойцы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался, потому что собственного дома у этих людей уже практически нет, – отмечает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
За прошедшие сутки в Северодонецке загорелись шесть многоэтажек и магазин.
В Рубежном горели пять объектов жилого фонда, а в Лисичанске – два.
В настоящее время продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.
2 апреля украинские военные на территории Донецкой и Луганской областей отразили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
Группировка Воздушных сил ВСУ поразила восемь воздушных целей:
- два самолета,
- один вертолет,
- один беспилотник,
- четыре крылатые ракеты.
Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай