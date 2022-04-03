В течение недели российские военные три раза подряд атаковали один и тот же дом в центре Северодонецка Луганской области.

– Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе, потому что там находятся только жилые дома. Каждый раз бойцы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался, потому что собственного дома у этих людей уже практически нет, – отмечает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

За прошедшие сутки в Северодонецке загорелись шесть многоэтажек и магазин.

В Рубежном горели пять объектов жилого фонда, а в Лисичанске – два.

В настоящее время продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Россияне третий раз за неделю попали в один из домов Северодонецка / 5 фотографий

2 апреля украинские военные на территории Донецкой и Луганской областей отразили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ поразила восемь воздушных целей:

два самолета,

один вертолет,

один беспилотник,

четыре крылатые ракеты.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай