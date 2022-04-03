Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес оценил как “возможный, но не вероятный” риск вступления Беларуси в войну РФ против Украины.

– Я бы сказал, что такая возможность есть. Но я не думаю, что это вероятно. Лукашенко – это нелегитимный лидер. В этом нет сомнений. Никто в мире не верит, что его выборы были легитимны. Но он у власти сейчас, вокруг него силы безопасности, – отметил Ходжес в интервью ТСН.

Он уточнил, что даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко видит, что если часть его войск будет уничтожена, он потеряет возможность своего нелигитимного управления этой страной.

– Поэтому он пытается разрешить России действовать с территории Беларуси. Но я думаю, что он пытается сохранить ту крохотную армию, которая у него есть. Однако в целом я не знаю, как далеко они могут зайти. Это зависит от давления из Кремля. Но при этом Лукашенко ежедневно производит расчеты по своему выживанию, – сказал генерал-лейтенант в отставке.

Источник: ТСН

Фото: сайт президента Беларуси