Несмотря на все усилия России установить широкий контроль над воздухом, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, который опубликовали в социальных сетях Министерства обороны.

По информации британской разведки в течение последней недели наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе.

Кроме того, неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.

