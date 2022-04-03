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Факты / Украина

Украинские системы ПВО существенно нарушили российские планы — британская разведка

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Украинские системы ПВО существенно нарушили российские планы — британская разведка

Несмотря на все усилия России установить широкий контроль над воздухом, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, который опубликовали в социальных сетях Министерства обороны.

— В связи с этим подорваны усилия россиян по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на способность РФ поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов, — отметили они.

По информации британской разведки в течение последней недели наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе.

Кроме того, неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.

Это существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов. Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине.

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Источник: Минобороны Великобритании

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