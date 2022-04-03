Несмотря на все усилия России установить широкий контроль над воздухом, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, который опубликовали в социальных сетях Министерства обороны.

— В связи с этим подорваны усилия россиян по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на способность РФ поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов, — отметили они.

По информации британской разведки в течение последней недели наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе.

Кроме того, неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 2 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/V6XxtXUEbA ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dMkQ5mPX6z — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2022

Это существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов. Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине.

Источник: Минобороны Великобритании