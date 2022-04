За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 03.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 года

По состоянию на утро 3 апреля Генштаб ВСУ сообщает о продолжении отступления российских войск по некоторым направлениям.

Террористы продолжают пренебрегать правилами ведения войны и размещают вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов. Нелюди проводят фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

Украинским военным до 2 апреля удалось освободить еще несколько сел недалеко от Чернигова.

В Киевской области ВСУ и силы обороны продолжали зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах, откуда оккупанты отводят свои войска и минуют близлежащие территории.

По Днепропетровской области российские войска нанесли 10 ракетных ударов, повредив инфраструктурные объекты в Днепре и Кривом Роге и ранив двух человек. Четыре ракеты Вооруженным силам Украины удалось сбить.

Ночью 2 апреля россияне нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов Полтавы, а утром – по объектам Кременчуга.

Хаотично из артиллерии враг обстреливал жилые районы Харькова.

Атаковали военные РФ Очеретинскую общину Донецкой области. Под обстрелами в течение суток находились Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, Березовое и Тошковка Луганской области.

Пострадали люди в результате боев в Бериславском и Херсонском районах. Прокуратура открыла производство по факту гражданского убийства.

Потери россиян в Украине по состоянию на 2 апреля 2022 года

около 17,8 тыс. личного состава,

631 танк,

1 776 боевых бронированных машин,

317 единиц артиллерийских систем,

100 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

143 самолета,

134 вертолета,

1 236 единиц автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

87 беспилотников оперативно-тактического уровня,

24 единицы специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Фото: Генеральный штаб ВСУ