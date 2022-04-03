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Факты / Украина

Враг готовит дополнительные подразделения для участия войны в Украине — Генштаб

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
техніка РФ

Российские войска продолжают осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, однако интенсивность этих ударов снизилась.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, противник готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание “добровольческих” батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

На Полесском направлении оккупанты продолжают выведение подразделений на территорию Беларуси. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

В Северской области враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в РФ и Беларусь. В составе колонн зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК Искандер.

Идет вывод в РФ через Сумскую область подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении Броваров.

На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку Харькова и производит обстрелы города из артиллерийских систем, в то же время интенсивность обстрелов уменьшилась. Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.

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