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Факты / Украина

За сутки удалось эвакуировать 2 694 человека — Верещук

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
За сутки удалось эвакуировать 2 694 человека — Верещук

В воскресенье, 3 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2694 человека. О результатах в видеообращении сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 469 мариупольцев.

– Сейчас прошли последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка 10 автобусов, которые эвакуировали сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев. Также удалось пройти блокпосты и колонне автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска, – сказала Верещук.

Также сегодня в Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, которым Российская Федерация согласовала возможность заезда в город Мариуполь еще 1 апреля. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области.

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