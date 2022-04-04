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Факты / Украина

Без Мариуполя и Волновахи: в Донецкой области убили уже почти полторы сотни человек

Татьяна Забожко редактор ленты
Табличка Донецьк

В течение 3 апреля российские военные ранили пятерых жителей Донецкой области – по двое в Авдеевке и в Георгиевке и одного человека в Марьинке.

Также руководству области удалось в течение дня уточнить информацию об одном погибшем и еще одном раненом в Мариуполе.

Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, констатирует руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кількість загиблих у Донецькій області

Всего с начала полномасштабной войны в Украине российские военные убили 147 и ранили 584 жителя Донецкой области. Число жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.

И Павел Кириленко, и глава соседней Луганской области Сергей Гайдай призывают жителей регионов по возможности эвакуироваться.

Так, людей в Донецкой области, например, обеспечивают необходимым транспортом и указывают безопасный путь.

Руководители областей уверяют: чем меньше людей будет оставаться, тем легче будет украинским военным защищать территорию.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

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Фото: Depositphotos

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