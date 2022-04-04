После освобождения наших воинов из российского плена стали известны факты вопиюще жестокого обращения с ними со стороны российских захватчиков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

— Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины, — написала омбудсмен.

Она сообщила, что плененные украинские военнослужащие рассказали о том, что их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли возле уха, запугивали.

По словам Людмилы Денисовой, ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать в целях пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой.

Затем наших ребят вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов. В результате чего у многих ребят произошло отморожение конечностей.

По словам омбудсмена, к ним относились как к узникам, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку.

— Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается о гуманном обращении с военнопленными, — подчеркивает Людмила Денисова.

Она также отметила, что военнопленные всегда должны быть защищены, в частности, от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Однако, в нарушение статьи 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, российские изверги иногда по несколько дней морили граждан Украины голодом.

Людмила Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную комиссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Источник: Людмила Денисова