Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 4 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая*

04: 45-№38/37 Киев — Пас — Запорожье-1*

05:37 — №85/86 Львов — Запорожье-1*

05:37 — №87/88 Ковель — Запорожье-1*

06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.*

09: 27 — №3/4 Львов — Запорожье-1*

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм*

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец*

16: 34 — №4/3 Запорожье-1 — Львов*

17:39 — №86/85 Запорожье-1 — Львов*

17: 39 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель*

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп

21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная*

23: 11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас*

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Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.