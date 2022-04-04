За минувшие сутки, 3 апреля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 58 тыс. человек и 13 тыс. транспортных средств. Относительно 2 апреля пассажиропоток на западном участке границы уменьшился почти на 10 тыс. путников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается также, что за минувшие сутки Украину покинули более 33 тыс. человек. Из них почти 22 тыс. пересекли границу через украинско-польский участок, остальные – через пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой областях.

Сейчас на всех вышеуказанных направлениях очереди пешеходов и транспортных средств отсутствуют.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 25 тыс. человек, более 22 тыс. из них – украинцы. Кроме того, оформлено более 390 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Госпогранслужба рекомендует отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) на Facebook-странице Западная граница. Данные обновляются каждые три часа.

Также напоминаем, что все пункты пропуска на западной границе (за исключением ПП Звонковое и Косино) работают в круглосуточном режиме.

Источник: Государственная пограничная служба Украины