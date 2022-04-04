Задачи обороны Украины в условиях развязанной РФ полномасштабной войны требуют мобилизации определенного количества людей. Их подготовка может занять около двух недель.

Об этом рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она напомнила, что согласно закону о численности Вооруженных сил Украины, в состав ВСУ входят 261 тыс. человек, из которых военных – 215 тыс., а остальные – гражданские.

– Понятно, что к началу войны, учитывая, что фронта 1 800 километров, что враг практически со всех сторон, где только возможно по границе, наступал, нам важно мобилизовать как можно больше людей, чтобы выполнить оборонные задачи, — отметила Маляр.

Она уточнила, что количество подпадающих под мобилизацию людей устанавливает верховный главнокомандующий – президент Украины Владимир Зеленский. Он ставит соответствующую задачу перед главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а затем уже проводится мобилизация.

По словам Маляр, переподготовка, обучение мобилизованных длится от 5 до 15 дней. После этого люди готовы выполнять оборонные задачи.

– Следует понять, что задачи обороны государства нуждаются в определенном количестве людей, не всех, но это количество определено, это государственная тайна. И переподготовка, чтобы научить держать оружие и научить военно-учетной специальности – это непродолжительное время, от 5 до 15 дней. Поэтому сейчас действительно мобилизуют, согласно этому плану, украинцев, которые могут осуществлять оборонные задачи на фронтах. Они учатся и идут туда защищать государство, – объяснила Маляр.

Она подтвердила, что все мобилизованные проходят подготовку от 5 до 15 дней, независимо от того, имели ли они военный опыт, служили ли в армии и проходили ли военные кафедры.

– Во-первых, смотрят, какая уже есть учетная специальность и какие навыки. И в зависимости от этого определяется. Есть утвержденный план, сколько на какую военно-учетную специальность нужно сейчас людей для того, чтобы выполнить оборонные задачи. И когда люди настаивают на том, что они хорошие юристы, бухгалтеры, IT-шники, они могли бы в армии послужить именно этим, нужно понимать, что есть определенные задачи и определенное количество людей, которые нужны. И столько юристов или IT-шников для оборонной задачи не нужно. И именно поэтому их переучивают, – добавила Маляр.

Замминистра также проинформировала, что на территории Украины враг уже уничтожил многие учебные центры. Поэтому сегодня очень сложно проводить такие учения мобилизованных, которые крайне необходимы для обороны нашего государства.

Как известно, с 24 февраля в Украине началась полномасштабная война после вторжения войск РФ с нескольких направлений. На территории нашего государства было введено военное положение. Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 3 марта его утвердила Верховная Рада.

Мобилизация продлится в течение 90 дней со дня вступления документа в силу и будет происходить в четыре волны. С 15 марта началась вторая волна мобилизации, во время которой призывают военных, которые с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но будут призывать не всех, а только необходимое для ВСУ количество граждан.