Военно-политическое руководство Российской Федерации приступило к скрытой мобилизации резервистов в Краснодарском и Пермском крае, а также республиках Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.

Таким образом, сообщают в генеральном штабе ВСУ, Россия стремится привести военные части к штату военного времени и привлечь около 60 тысяч человек.

При отборе кандидатов предпочтение отдается уже имеющим боевой опыт лицам.

Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

– Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства, – сообщают в генштабе ВСУ.

Укомплектование вооружением и военной техникой штатов военного времени будет происходить за счет снятия с хранения техники, определенные образцы которой хранятся на базах и складах более 30 лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.

Только в течение 3 апреля на территории Донецкой и Луганской областей военные отбили семь вражеских атак и уничтожили:

две единицы бронированной техники,

сорок три автомобиля,

миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетные войска Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразили шесть воздушных целей:

три самолета – Су-34, Су-35 и самолет-ретранслятор Ил-22,

один вертолет,

две крылатые ракеты.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ