Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Мотивируют трофеями: РФ проводит скрытую мобилизацию в Дагестане и Ингушетии

Татьяна Забожко редактор ленты
військові

Военно-политическое руководство Российской Федерации приступило к скрытой мобилизации резервистов в Краснодарском и Пермском крае, а также республиках Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.

Таким образом, сообщают в генеральном штабе ВСУ, Россия стремится привести военные части к штату военного времени и привлечь около 60 тысяч человек.

При отборе кандидатов предпочтение отдается уже имеющим боевой опыт лицам.

Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

– Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение.

Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства, – сообщают в генштабе ВСУ.

Укомплектование вооружением и военной техникой штатов военного времени будет происходить за счет снятия с хранения техники, определенные образцы которой хранятся на базах и складах более 30 лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.

Только в течение 3 апреля на территории Донецкой и Луганской областей военные отбили семь вражеских атак и уничтожили:

  • две единицы бронированной техники,
  • сорок три автомобиля,
  • миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетные войска Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразили шесть воздушных целей:

  • три самолета – Су-34, Су-35 и самолет-ретранслятор Ил-22,
  • один вертолет,
  • две крылатые ракеты.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка