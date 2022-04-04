Военно-политическое руководство Российской Федерации приступило к скрытой мобилизации резервистов в Краснодарском и Пермском крае, а также республиках Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.
Таким образом, сообщают в генеральном штабе ВСУ, Россия стремится привести военные части к штату военного времени и привлечь около 60 тысяч человек.
При отборе кандидатов предпочтение отдается уже имеющим боевой опыт лицам.
Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
– Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение.
Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства, – сообщают в генштабе ВСУ.
Укомплектование вооружением и военной техникой штатов военного времени будет происходить за счет снятия с хранения техники, определенные образцы которой хранятся на базах и складах более 30 лет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.
Только в течение 3 апреля на территории Донецкой и Луганской областей военные отбили семь вражеских атак и уничтожили:
- две единицы бронированной техники,
- сорок три автомобиля,
- миномет противника с расчетом.
Зенитно-ракетные войска Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразили шесть воздушных целей:
- три самолета – Су-34, Су-35 и самолет-ретранслятор Ил-22,
- один вертолет,
- две крылатые ракеты.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генеральный штаб ВСУ