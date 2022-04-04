78-летний пенсионер Михаил Лымарь из Николаева публично обратился к военнослужащим Российской Федерации, которые творят зверства в ходе своего вторжения в Украину. Среди них и его сын — полковник, заместитель командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота ВС России Игорь Лымарь.

Стало известно, что Игорь Лымарь родился в Николаеве. В этом прекрасном украинском городе он закончил школу, работал на судостроительном заводе Океан, затем поступал в высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. генерала армии Плиева в Орджоникидзе.

Дослужился до полковника, заместителя командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота ВС России.

Его отец, 78-летний военный пенсионер Михаил Иванович Лымарь, живет в Николаеве, в небольшом частном доме в Корабельном районе. И над его крышей практически каждый день летят ракеты, запущенные агрессорами российской армии. Той самой, в которой немалую должность занимает его сын.

Ужасы войны, гибель мирных жителей, страдания ни в чем не повинных людей заставили Михаила Ивановича обратиться ко всем российским военнослужащим. И прежде всего к тем, которые зверствуют сегодня в Украине.

Я обращаюсь ко всем, в первую очередь к военнослужащим, которые находятся на территории нашей Украины, которые выполняют фашистский приказ президента России, чтобы они задумались над тем, что творят.

Призываю вас не выполнять преступные приказы. Этим вы сохраните свои жизни, не будет горя вашим матерям, вашим женам, вашим детям.

То, что творится в Украине, это никакая не спецоперация. Это преступление, большое преступление против человечества…

Слушая информацию по поводу некоторых наших населенных пунктов, в частности Мариуполя, я думаю, что даже германские фашисты такого не творили.

Я призываю вас задуматься над тем, что происходит в Украине. Сделайте все, чтобы не гибли военнослужащие, дети, жены, матери, отцы, одним словом люди. Они ни в чем не виноваты!

Военный украинский пенсионер также добавил, что верит в победу украинской армии. Потому что она защищает родную землю с невиданным мужеством.

Источник: Новости N