Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях, на Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине.

В то же время неспокойно было в Одесской области. Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Есть попадание в инфраструктурный объект. Детали устанавливают.

Приблизительно в 22.30 вражеский объект попал по территории нефтебазы в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова — семь человек погибли, 34 — ранены, среди них трое детей.

Бои продолжаются в Изюмском направлении.

В Донецкой области была попытка наступления на Марьинку, но атака отбита. Сейчас все контролируется. Также российские войска обстреляли из реактивной артиллерии Авдеевку. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Под обстрелами ночью оказались Красногоровка, Угледар, Светлодарск. В Мариуполе ситуация без изменений. Блокада продолжается, зеленый коридор, обещанный для Красного Креста, не сработал.

В Луганской области почти все города были под постоянным минометным огнем, повсюду пожары. Масштабы разрушений и данные о раненых и погибших устанавливаются. 3 апреля во время артобстрела в Новодружеске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарку людям.

Николаев обстреливали днем ​​и ночью. Данные о потерпевших уточняются. Сегодня утром снова были обстреляны спальные районы Николаева. Вечером обстреляли город Очаков, есть погибшие и раненые.

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Ухудшается ситуация в Херсонской области. Взрывы и обстрелы были на всей территории, особенно на границах Днепропетровщины и Николаевщины. В селах нет света и воды, лекарств, а магазины закрыты с начала войны. Ситуация критическая. За последние сутки 67 населенных пунктов в Херсонской области остаются без электро- и водоснабжения.

ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села Черниговской области в северной части и ближе к границе. Обстрелов Чернигова не было, постоянные воздушные тревоги.

В Киевской области продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В общинах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь.

Также правоохранительные органы фиксируют преступления, которые были совершены оккупантами по отношению к мирному населению. Установлен усиленный комендантский час.

Источник: Данные областных военных администраций