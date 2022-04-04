Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Показывал последствия авиаударов по Одессе: в Украине лишили аккредитации иностранного журналиста

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Показывал последствия авиаударов по Одессе: в Украине лишили аккредитации иностранного журналиста

Нидерландского журналиста Дулмерса Роберта Эдвина Луича Маре лишили аккредитации из-за распространения фото и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Одессе и области.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на облуправление СБУ.

Роберт Дулмерс приехал в Украину 1 марта через международный пункт пропуска Рава-Русская. Журналист прибыл в страну с заявленной официальной целью освещать военные действия и получил пресс-карту от ВС Украины.

Во время пребывания в Одессе, 3 апреля 2022 года Роберт Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства относительно запрета на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации был проинформирован перед получением пресс-карти), разместил на личных пабликах видео подрывов объектов критической инфраструктуры города Одесса и области враждебными ракетными ударами.

— Иностранец согласился добровольно покинуть территорию Украины через международный пункт пропуска в направлении Республики Молдова, — отметил Братчук.

По его словам, несмотря на заверения со стороны Дулмерса относительно понимания выдвинутых ему замечаний, он пытался вернуться в Украину. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины запретили ему въезд в страну на 10 лет.

Читайте
Разыскивали оккупанты РФ: в Херсоне исчез журналист Константин Рыженко

Источник: Сергей Братчук

Фото: Дулмерс Роберт

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка