Нидерландского журналиста Дулмерса Роберта Эдвина Луича Маре лишили аккредитации из-за распространения фото и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Одессе и области.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на облуправление СБУ.

Роберт Дулмерс приехал в Украину 1 марта через международный пункт пропуска Рава-Русская. Журналист прибыл в страну с заявленной официальной целью освещать военные действия и получил пресс-карту от ВС Украины.

Во время пребывания в Одессе, 3 апреля 2022 года Роберт Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства относительно запрета на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации был проинформирован перед получением пресс-карти), разместил на личных пабликах видео подрывов объектов критической инфраструктуры города Одесса и области враждебными ракетными ударами.

— Иностранец согласился добровольно покинуть территорию Украины через международный пункт пропуска в направлении Республики Молдова, — отметил Братчук.

По его словам, несмотря на заверения со стороны Дулмерса относительно понимания выдвинутых ему замечаний, он пытался вернуться в Украину. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины запретили ему въезд в страну на 10 лет.

Источник: Сергей Братчук

Фото: Дулмерс Роберт