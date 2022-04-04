Наряду с вооружением и техникой РФ в самом начале вторжения в Украину завезла на наши территории передвижные мобильные крематории. Изначально предполагалось, что установки предназначались для сжигания тел погибших российских солдат, чтобы отчитываться об отсутствии потерь.

Об этом в своем Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Однако, по его словам, обнаруженные зверства в Буче говорят о том, что российские агрессоры намеревались превращать в пепел и жертвы среди мирного населения Украины.

В данном случае, пишет Подоляк, имел место метод КГБ: нет тела – нет дела.

По информации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, для утилизации человеческих остатков использовался мобильный крематорий Инсинератор ИН-50.1К.

Но натиск сил ВСУ был столь мощным, что враг не успел реализовать задуманное. Спешно убегая из Киевской области, оккупанты оставили и трупы российских солдат, и тела замученных украинских граждан как неопровержимое доказательство чудовищных военных преступлений.

Источник: Михаил Подоляк

Фото: The Telegraph