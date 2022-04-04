В условиях полномасштабной войны в Украине посевные площади весной этого года сократятся на 25-30%. Несмотря на это, посевная кампания в нашем государстве стартовала вовремя.

Об этом рассказал в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– В прошлом году мы засеяли на 5% больше озимых культур, чем в позапрошлом. Это довольно хороший аванс с точки зрения будущего урожая. Конечно сейчас, там, где ведутся боевые действия, там, где поля заминированы, где уничтожены взрывами, невозможно обрабатывать какие-то участки земли. Мы ожидаем уменьшения на 25−30% возможности засеивать, — подчеркнул глава правительства.

В то же время он проинформировал, что если в прошлом году по состоянию на этот момент посевная кампания стартовала только в 15 областях Украины, то в этом году, несмотря на войну, уже в 21 области.

Шмыгаль заверил, что аграриям хватает и горючего, и средств. В частности, для них была открыта программа кредитования под 0% в год с государственными гарантиями.

− 80% кредита государство гарантирует для того, чтобы аграрий мог прийти и взять кредит, даже если у него нет залога или он небольшой, — уточнил премьер.

Кроме того, в Украине отменили акциз с горючего (бензина и дизеля) и снизили НДС на топливо с 20% до 7%. Это способствовало удешевлению горючего на украинских заправках и также должно способствовать проведению посевной кампании.

– В условиях войны посевная началась вовремя, проходит очень сложно из-за риска для жизни, потому что летают пули, летают снаряды, лежат мины. Аграрии сегодня, как и все в Украине, совершают свой подвиг, проводя эту посевную, — отметил Шмыгаль.

Недавно Денис Шмыгаль заявил, что РФ хочет создать в мире крупный продуктовый кризис. Именно поэтому российские захватчики уничтожают часть зернохранилищ в Украине, закрывают экспорт зерна из украинских портов.

А глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что резкий рост цен на продовольствие в мире из-за войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах.