Кабинету министров удалось перезапустить экономику Украины и поставить ее на военные рельсы. Об основных экономических нововведениях и достижениях по состоянию на 4 апреля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, правительство направило 73 млрд грн в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым. Были сокращены расходы на Верховную Раду, Кабинет министров, судей, прокуроров.

— Полностью выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам. Авансом за апрель произвели выплаты для прифронтовых регионов. Успешно реализовали программу выплат по 6,5 тыс. грн всем, кто потерял работу. Заявки поступили от 5 млн человек. Большинство средства уже получили, остальные — получат в ближайшее время, — сказал Шмыгаль.

Также в Украине начала действовать программа поддержки вынужденных переселенцев, а в приложении Дія появилась возможность подавать информацию о разрушенном жилье.

Практически во всех регионах страны началась посевная. Государство предоставило аграриям финансирование более чем на 20 млрд грн, кредиты всем под 0%.

— Начали программу закупки продуктовых наборов для их дальнейшей бесплатной раздачи людям в прифронтовых городах, 10 млн наборов. Практически все покупаем у украинского производителя. Загружаем заказами нашу пищевую промышленность. Продолжили помогать с релокацией украинским производственным предприятиям. Получили около 1,5 тыс. заявок. Более 100 предприятий уже переехали и работают, – сообщил премьер-министр.

Сформированы новые логистические маршруты для возможного возобновления украинского экспорта, а более 150 тыс. бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения — 2% с оборота.

Также Шмыгаль добавил, что за последнюю неделю у правительства есть новые договоренности о поддержке от иностранных партнеров на сумму еще около $1 млрд.

Очередей на таможне для ввоза товаров больше нет, вся гуманитарная помощь оформляется за 10 минут.