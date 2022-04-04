Украинские Силы специальных операций продолжают уничтожать российскую оккупационную технику. В этот раз они обнародовали доказательство еще одной своей успешной работы.

В Командовании Сил специальных операций показали обезвреженную вражескую машину из зенитно-ракетной системы С-300.

Как сообщает Милитарный, судя по изображению, это командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки целей и наведении ракет 30Н6, который входит в состав зенитно-ракетной системы С-300 различных модификаций.

На днях украинские десантники уничтожили два вражеских вертолета Ми-8. Это удалось сделать с помощью отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса Корсар. Отмечается, что это первый случай, когда ПТРК успешно ликвидировал воздушную цель.

В Командовании десантно-штурмовых войск рассказали, что подбитый ракетой уже неуправляемый вертолет, завалившись набок, при падении столкнулся с другим летящим позади вертолетом.