Санкционный режим против России может быть ослаблен только после вывода российских войск с территории Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире общенационального телемарафона. Он отметил, что лично уделяет большое внимание тому, чтобы санкции были не просто разрушительными, а позволили прекратить эту войну.

— Речь не идет об ослаблении санкционного режима. Какие-либо мнения могут возникнуть, когда Россия выведет свои войска с территории Украины. Для Украины сегодня приоритет – прекращение войны и создание новой системы безопасности. Украина должна вернуться к международно признанным границам, — подчеркнул он.

4 апреля Министерство торговли США ввело новые санкции против 120 российских и белорусских предприятий оборонного, аэрокосмического, морского и других стратегических секторов из-за войны в Украине.

Они начнут действовать с 7 апреля. Посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула, что после геноцида в Мариуполе, Харькове, Чернигове, в Буче и других городах Киевской области не может быть больше сомнений, что санкций против России нужно больше.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал наказать РФ за резню в Буче новыми санкциями.