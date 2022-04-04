В Киеве возобновили движение на Северном мосту и скоростного трамвая №3

С сегодняшнего дня, 4 апреля, в Киеве возобновляет движение скоростной трамвай №3 Борщаговской линии – от станции Ромена Ролана до Старовокзальной. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, завтра также начинает курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко. Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А.
Также полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях на Северном мосту.
— Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня – и для метро, - отметили в КГГА.
Киевлянам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и пропуска автомобилей экстренных служб и гуманитарных грузов.