В Киеве возобновили движение на Северном мосту и скоростного трамвая №3

С сегодняшнего дня, 4 апреля, в Киеве возобновляет движение скоростной трамвай №3 Борщаговской линии – от станции Ромена Ролана до Старовокзальной. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, завтра также начинает курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко. Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А.

Также полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях на Северном мосту.

— Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня – и для метро, ​​- отметили в КГГА.

Киевлянам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и пропуска автомобилей экстренных служб и гуманитарных грузов.