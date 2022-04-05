Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 40 день войны
Убили Убили
161 ребенка
Ранили Ранили
>264 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

Украина возобновила контроль над границей в Черниговской области – глава ОВА

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украина возобновила контроль над границей в Черниговской области – глава ОВА

Над военным городком Черниговского пограничного отряда состоялось торжественное поднятие флага Украины.

Об этом вечером 4 апреля сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

– Пограничники первые встретили врага, и продолжают защищать нашу Черниговщину. Уверен, что в ближайшее время мы восстановим всю линию государственной границы Украины. Спасибо за мужество! – написал в своем Telegram Вячеслав Чаус.

Украина возобновила контроль над границей в Черниговской области – глава ОВА / 4 фотографии

С бойцами пограничного отряда встретились секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

– Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Воинами составляющих Сил обороны страны контроль над участками государственной границы. Поблагодарил каждого за защиту Родины, за мужество и несгибаемость, — отметил Сергей Дайнеко.

Вражеские обстрелы серьезно повредили инфраструктуру городка, где расположен Черниговский пограничный отряд. По словам главы ГНСУ Сергея Дайнеко, общими силами все поврежденные объекты будут восстановлены.

Читайте
ВСУ возобновили сообщение Чернигова с Центральной Украиной

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка