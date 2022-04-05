Над военным городком Черниговского пограничного отряда состоялось торжественное поднятие флага Украины.

Об этом вечером 4 апреля сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

– Пограничники первые встретили врага, и продолжают защищать нашу Черниговщину. Уверен, что в ближайшее время мы восстановим всю линию государственной границы Украины. Спасибо за мужество! – написал в своем Telegram Вячеслав Чаус.

Украина возобновила контроль над границей в Черниговской области – глава ОВА / 4 фотографии

С бойцами пограничного отряда встретились секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

– Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Воинами составляющих Сил обороны страны контроль над участками государственной границы. Поблагодарил каждого за защиту Родины, за мужество и несгибаемость, — отметил Сергей Дайнеко.

Вражеские обстрелы серьезно повредили инфраструктуру городка, где расположен Черниговский пограничный отряд. По словам главы ГНСУ Сергея Дайнеко, общими силами все поврежденные объекты будут восстановлены.